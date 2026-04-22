Selon les analystes, le retard du projet pilote Medicare pour les médicaments contre l'obésité pourrait ne pas nuire à la demande à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mariam Sunny

Un retard dans la mise en œuvre d'un projet pilote de Medicare visant à couvrir les médicaments contre l'obésité, en raison de l'hésitation des assureurs de santé à participer au programme, ne devrait pas réduire la demande à court terme pour les traitements de perte de poids, selon les analystes.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont déclaré mercredi à Reuters qu'ils retarderaient la mise en œuvre de la partie D du programme appelé Better Approaches to Lifestyle and Nutrition for Comprehensive hEalth (BALANCE) pour 2027 afin de "permettre la collecte de données qui soutiendraient une mise en œuvre potentielle plus efficace".

Le modèle a été annoncé à la fin de l'année dernière comme un moyen pour Medicare et les plans Medicaid de l'État de contourner l'interdiction de couvrir les traitements de perte de poids.

La CMS a déclaré qu'elle maintiendrait la couverture par le biais d'un programme de transition du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2027, donnant aux bénéficiaires l'accès aux médicaments contre l'obésité à des prix négociés dans le cadre de l'accord du président Donald Trump avec Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

La prolongation du programme de transition au-delà de son expiration en 2026 atténue l'incertitude concernant le remboursement des médicaments pour la perte de poids et émousse tout impact à court terme sur la demande, mais un délai indéfini obscurcit la visibilité à long terme sur l'intégration permanente dans les plans de médicaments sur ordonnance Medicare, ont déclaré les analystes.

À plus long terme, "une fois que cette prestation pour l'obésité sera établie, nous pensons qu'il sera difficile, d'un point de vue pratique et politique, de revenir en arrière à l'horizon 2028 et au-delà", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P.Morgan.

CVS Health CVS.N a confirmé mardi qu'elle n'avait pas choisi de participer au programme BALANCE avant la date limite du 20 avril, tandis que UnitedHealth UNH.N a signalé "des défis notables et des questions en suspens concernant la structure actuellement prévue".

Le modèle permettrait à la CMS de négocier des prix nets garantis et de fixer des conditions de couverture standardisées, plafonnant potentiellement les coûts à la charge des patients pour les médicaments amaigrissants GLP-1.

La CMS a déclaré qu'elle irait de l'avant avec la partie Medicaid du modèle BALANCE, les demandes étant ouvertes aux États jusqu'au 31 juillet 2026.

Bien que ce délai ne soit pas idéal, l'extension du programme de transition jusqu'en 2027 est une solution acceptable, a déclaré Geoff Meacham, analyste chez Citi, ajoutant que le refus des assureurs s'est moins concentré sur un large accès aux traitements que sur l'instabilité des plans Medicare Part D et l'incertitude quant à l'utilisation des médicaments.

Le délai donnerait aux assureurs santé le temps d'observer l'utilisation réelle des médicaments GLP-1 sans absorber le risque de prix et encouragerait potentiellement une participation plus large une fois que le modèle sera opérationnel, a déclaré Elizabeth Anderson, analyste chez Evercore.