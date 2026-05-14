Selon les analystes, le conflit au Moyen-Orient met en lumière le gisement de schiste de Vaca Muerta en Argentine

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L'Argentine a lancé son plus grand appel d'offres pour le gisement de schiste de Vaca Muerta depuis dix ans, proposant 15 blocs d'exploration alors que les entreprises énergétiques et les pays importateurs recherchent des approvisionnements en pétrole brut plus fiables dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient.

L'appel d'offres, organisé par la société énergétique provinciale de Neuquén Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), intervient alors que les inquiétudes concernant une interruption des flux pétroliers via le détroit d'Ormuz renforcent l'intérêt pour des sources d'approvisionnement en dehors de la région.

* Selon le cabinet de conseil Rystad Energy, Vaca Muerta, le plus grand gisement de schiste commercial ouvert aux sociétés pétrolières et gazières internationales en dehors de l'Amérique du Nord, pourrait produire plus d'un million de barils de brut par jour d'ici la fin de la décennie.

* Les blocs proposés s'étendent sur l'ensemble du bassin, depuis les zones riches en condensats au nord-ouest jusqu'aux zones principalement pétrolières au nord-est et aux zones frontalières au sud. Ce cycle d'enchères porte sur plus du double des six blocs proposés lors de la précédente vente aux enchères provinciale.

* Rystad a déclaré que cette vente offrait aux entreprises internationales l'une de leurs meilleures chances depuis des années d'acquérir de nouvelles concessions à Vaca Muerta, où les transactions les plus récentes ont porté sur des acquisitions et des participations plutôt que sur de nouvelles licences.

* L'intérêt s'est accru à mesure que les infrastructures de pipelines et d'exportation se développent. Rystad a indiqué que les prix d'équilibre dans les blocs les plus prometteurs varient entre 32 et 49 dollars le baril, ce qui les rend compétitifs par rapport aux gisements de schiste mondiaux bien établis.

* Le producteur américain Continental Resources a récemment acquis une participation de 90 % dans le bloc Los Toldos II Oeste et a ensuite conclu un accord de participation avec Pan American Energy pour des actifs d' PNRG.CD , soulignant l'intérêt croissant des investisseurs étrangers.

* Les soumissionnaires se disputeront des participations à frais pris en charge pour le GyP, des redevances supérieures à un minimum de 15 %, des engagements de travaux et une prime d'accès à partir de 500.000 dollars par bloc.