Selon les analystes, la suspension de la carte verte américaine ne présente que peu de risques pour le secteur informatique indien

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* Les entreprises informatiques ne devraient pas subir de répercussions à court terme, selon les analystes

* Le ministère indien des Affaires étrangères estime que ces mesures ne font pas avancer les ambitions communes des pays

* Selon Nasscom, les entreprises informatiques ont réduit leur dépendance vis-à-vis des visas H-1B

(Ajout des commentaires du ministère indien des Affaires étrangères aux paragraphes 3 et 4, et des commentaires du vice-président américain au paragraphe 5)

par Kashish Tandon et Bharath Rajeswaran

Les entreprises informatiques indiennes ne devraient pas subir de répercussions à court terme suite à la suspension par les États-Unis d’un programme clé de carte verte, car les grandes entreprises technologiques ont réduit leur dépendance à l’égard de cette voie d’accès à l’emploi, ont déclaré vendredi des analystes.

La décision de Washington, qui vise le programme de certification permanente du travail, s’inscrit dans le cadre d’un vaste effort visant à réduire le nombre de personnes nées à l’étranger aux États-Unis et à restreindre leur accès à la résidence et à la citoyenneté.

Ces mesures ne favorisent pas les ambitions communes aux deux pays, a déclaré vendredi le ministère indien des Affaires étrangères.

“ Nous avons également pris connaissance de certaines déclarations du vice-président américain à ce sujet. Nous estimons que de telles affirmations sont injustifiées et ignorent le fait que les professionnels indiens aux États-Unis sont des contributeurs hautement qualifiés et compétents à l’économie et à l’écosystème d’innovation du pays ”, a déclaré le ministère.

M. Vance avait déclaré, sans citer de preuves spécifiques, que des entreprises utilisaient le programme PERM pour remplacer des employés américains par des travailleurs étrangers et faire baisser leurs salaires.

ICICI Securities a indiqué que cette évolution était négative pour les valeurs indiennes du secteur des technologies de l’information à court et moyen terme, principalement en raison d’un impact sur le moral des investisseurs et de préoccupations à plus long terme concernant la fidélisation des talents, “ plutôt qu’un impact immédiat sur le chiffre d’affaires ”.

Les entreprises informatiques indiennes représentaient moins de 2 % des demandes PERM déposées entre octobre 2024 et septembre 2025, a précisé la société de courtage, ajoutant que l’incertitude prolongée concernant le statut de résident pourrait accroître le taux de départs parmi les travailleurs basés aux États-Unis.

Nasscom, l’organisme indien représentant le secteur des technologies de l’information, a déclaré jeudi soir que les entreprises avaient considérablement réduit leur dépendance vis-à-vis des visas H-1B ces dernières années, tout en développant le recrutement local aux États-Unis.

Selon Nasscom, relativement peu de travailleurs passent d’un visa H-1B à la résidence permanente via le programme PERM.

Les restrictions américaines visent Microsoft MSFT.O , Cognizant CTSH.O , Infosys INFY.NS , Tata Consultancy Services

TCS.NS , Wipro WIPR.NS , HCL Technologies HCLT.NS et Capgemini CAPP.PA .

TCS, le plus grand exportateur indien de services informatiques, a déclaré ne pas s’attendre à ce que cette suspension affecte sa stratégie en matière de main-d’œuvre ou ses engagements auprès de ses clients, invoquant un nombre de demandes PERM inférieur à 10 au cours des deux dernières années.

L’indice indien des technologies de l’information .NIFTYIT a progressé d’environ 3%, emmené par TCS, dont le titre a progressé après la publication de résultats encourageants pour le deuxième trimestre.

UN AVENIR INCERTAIN

Cette décision américaine s’inscrit dans un contexte de bouleversements liés à l’intelligence artificielle au sein du secteur informatique indien, qui pèse 315 milliards de dollars, quelques mois après que l’administration de Donald Trump a augmenté les frais pour le programme de visas H-1B, auquel les employeurs américains ont recours pour recruter des travailleurs étrangers qualifiés.

Les valeurs informatiques sont celles qui affichent les plus mauvaises performances en Inde cette année, avec une chute de 25%, contre une baisse de 14% pour l’indice de référence. Ces entreprises tirent l’essentiel de leur chiffre d’affaires du marché américain.

“ Les valeurs informatiques indiennes sont déjà sous pression, et cette nouvelle mesure réglementaire ajoute une couche supplémentaire d’incertitude pour le secteur ”, a déclaré Sumit Singhania, directeur de la recherche chez Bajaj Broking.

Les entreprises pourraient devoir faire face à une hausse des coûts de recrutement et de mise en conformité, car elles s’appuient de plus en plus sur les talents américains et la sous-traitance, ce qui pourrait peser sur leurs marges, a ajouté M. Singhania.