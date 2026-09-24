Selon Leerink, les outils destinés aux sciences de la vie devraient bénéficier de l'intérêt d'Anthropic pour la biologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Selon Leerink Partners, l’intérêt croissant d’Anthropic pour la biologie pourrait stimuler la demande en matière d’automatisation des laboratoires, d’expériences et de données à grande échelle nécessaires pour valider les prédictions de l’IA

** La société de courtage considère la société de biotechnologie Twist Bioscience TWST.O comme le « principal bénéficiaire », en invoquant la demande en ADN synthétique utilisé pour transformer les protéines conçues par l’IA en molécules testables

** Il précise qu’Anthropic finance les essais en laboratoire de 5 000 conceptions de protéines à l’aide de l’ADN synthétique de Twist, soulignant ainsi le rôle de l’entreprise dans la découverte de médicaments pilotée par l’IA

** Leerink précise que Claude, le système d’Anthropic, a analysé des données de laboratoire complexes en 19 à 23 minutes, ce qui pourrait permettre aux chercheurs de passer plus rapidement aux expériences suivantes

** La société de courtage estime que les premiers résultats en matière de conception de protéines sont prometteurs, mais que davantage de données et d’essais en laboratoire seront nécessaires pour développer des formats adaptés aux médicaments