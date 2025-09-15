Selon Leerink, les investisseurs s'attendent à ce que l'étude de Novo, qui teste son médicament pour la perte de poids dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, ne suscite que peu d'intérêt

15 septembre - ** Selon les analystes de Leerink Partners, les attentes des investisseurs concernant les résultats des essais de Novo Nordisk NOVOb.CO sur son médicament amaigrissant chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce sont faibles

** Si les essais réussissent étonnamment, l'action d'Eli Lilly LLY.N pourrait se négocier à la hausse sur l'idée qu'il pourrait soutenir l'adhésion à long terme des patients aux médicaments GLP-1 et donner à LLY la validation pour lancer des études sur la maladie d'Alzheimer avec ses propres médicaments GLP-1: le médicament contre le diabète Mounjaro et la thérapie de perte de poids Zepbound, dit le courtier

** Novo teste le semaglutide, l'ingrédient actif de ses médicaments populaires pour la perte de poids et le diabète, pour voir s'il peut cibler la neuroinflammation dans la maladie d'Alzheimer

** Les essais devraient s'achever ce mois-ci

** Les preuves cliniques de l' utilité des agonistes du GLP-1 chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer ne sont pas solides à ce jour - Leerink

** Les résultats des essais de Novo "fourniront des résultats très instructifs quelle que soit l'issue", dit le courtier

** Les entreprises testent des médicaments pour la perte de poids dans d'autres conditions telles que la dépendance à l'alcool et les troubles neurologiques

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 43,1 % depuis le début de l'année