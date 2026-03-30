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Selon le WSJ, Unilever s'apprête à fusionner son unité alimentaire avec McCormick
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 23:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unilever ULVR.L est en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant américain d'épices McCormick MKC.N , dans une transaction qui comprend une composante en espèces d'environ 16 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Fusions / Acquisitions

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MCCORMIC NON VTG
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UNILEVER
4 531,250 GBX LSE +1,16%
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