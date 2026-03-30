Selon le WSJ, Unilever s'apprête à fusionner son unité alimentaire avec McCormick

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Unilever ULVR.L est en pourparlers avancés pour combiner son activité alimentaire avec le fabricant américain d'épices McCormick MKC.N , dans une transaction qui comprend une composante en espèces d'environ 16 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi, citant des personnes familières avec le sujet.