Selon le WSJ, Starboard Value prévoit de remanier majoritairement le conseil d'administration de Tripadvisor
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 02:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de l'article du WSJ et du contexte)

L'investisseur activiste Starboard Value prévoit de faire pression pour un remaniement majeur du conseil d'administrationde Tripadvisor TRIP.O , et se prépare à nommer une liste majoritaire pour les huit membres du conseil d'administration de la société, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Starboard détient désormais plus de 9 % de l'opérateur de sites de voyage et a l'intention d'envoyer une lettre au conseil d'administration mardi pour exposer ses plans, a déclaré le WSJ, citant des personnes familières avec l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Starboard et Tripadvisor n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le fonds spéculatif a précédemment exhorté Tripadvisor à explorer une vente de sa plateforme de réservation de restaurants, TheFork.

Tripadvisor, dont la valeur de marché est d'environ 1,1 milliard de dollars, a vu ses actions plonger de près de 46 % au cours de l'année écoulée, atteignant un niveau record jeudi dernier après que les résultats du quatrième trimestre ont manqué les attentes de Wall Street.

