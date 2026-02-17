Selon le WSJ, Starboard Value prévoit de remanier majoritairement le conseil d'administration de Tripadvisor

(Ajout de détails tirés de l'article du WSJ et du contexte)

L'investisseur activiste Starboard Value prévoit de faire pression pour un remaniement majeur du conseil d'administrationde Tripadvisor TRIP.O , et se prépare à nommer une liste majoritaire pour les huit membres du conseil d'administration de la société, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Starboard détient désormais plus de 9 % de l'opérateur de sites de voyage et a l'intention d'envoyer une lettre au conseil d'administration mardi pour exposer ses plans, a déclaré le WSJ, citant des personnes familières avec l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Starboard et Tripadvisor n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le fonds spéculatif a précédemment exhorté Tripadvisor à explorer une vente de sa plateforme de réservation de restaurants, TheFork.

Tripadvisor, dont la valeur de marché est d'environ 1,1 milliard de dollars, a vu ses actions plonger de près de 46 % au cours de l'année écoulée, atteignant un niveau record jeudi dernier après que les résultats du quatrième trimestre ont manqué les attentes de Wall Street.