Selon le WSJ, Starboard va demander un remaniement du conseil d'administration de Tripadvisor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Starboard Value a l'intention de demander un remaniement du conseil d'administration de Tripadvisor TRIP.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La participation de Starboard représente désormais plus de 9 % de l'opérateur de sites de voyage, selon le WSJ.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.