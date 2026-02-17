 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le WSJ, Starboard va demander un remaniement du conseil d'administration de Tripadvisor
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 02:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Starboard Value a l'intention de demander un remaniement du conseil d'administration de Tripadvisor TRIP.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

La participation de Starboard représente désormais plus de 9 % de l'opérateur de sites de voyage, selon le WSJ.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

TRIPADVISOR
9,5950 USD NASDAQ -7,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank