Selon le WSJ, NBCUniversal et la MLB s'apprêtent à conclure un accord de trois ans pour un montant avoisinant les 200 millions de dollars par an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NBCUniversal, propriété de Comcast, est en pourparlers avancés avec la Major League Baseball pour diffuser des matchs sur NBC et le service de streaming Peacock dans le cadre d'un accord de trois ans approchant les 200 millions de dollars par an, a rapporté le Wall Street Journal jeudi.