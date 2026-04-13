Selon le WSJ, McDonald's va ajouter des boissons énergisantes et des sodas artisanaux à ses menus aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de l'article et du contexte)

McDonald's MCD.N se prépare à introduire un Red Bull Dragonberry Energizer dans le cadre d'unerefonte plus large de son menu de boissons fraîches dans ses restaurants américains plus tard cette année, a rapporté le Wall Street Journal dimanche, citant des documents de la société.

Les nouvelles boissons, dont le lancement est prévu le mois prochain, comprennent un Dirty Dr Pepper et un Mango Pineapple Refresher, selon le rapport.

Voici les détails:

* Les boissons énergisantes de McDonald's devraient êtremises en vente à partir du mois d'août, ajoute le Journal.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. McDonald's n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

* Selon le rapport, McDonald's prévoit de proposer les nouvellesboissons à des prix inférieurs à ceuxdes concurrents tels que Starbucks SBUX.O , Dutch Bros BROS.N , Sonic et d'autres chaînes.

* Cette initiative intervient alors que les restaurantsrivalisent pour attirer les clients soucieux de leur prix, affaiblis par les incertitudes économiques.

* Au début du mois, McDonald's a introduit des plats à 3 dollars ou moins et a proposé un petit-déjeuner à 4 dollars aux États-Unis.

* Chris Kempczinski,directeur général, a déclaré en février que la stratégie de valeur de l'entreprise basée à Chicago était de plus en plus efficace, avec uneaugmentation de la fréquentation desconsommateurs à faible revenu.