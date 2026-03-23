Selon le WSJ, Mark Zuckerberg développe un agent d'intelligence artificielle pour l'aider dans ses fonctions de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Meta META.O Mark Zuckerberg est en train de construire un agent d'intelligence artificielle pour l'aider à faire son travail, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant une personne familière avec le projet.

* L'agent d'IA aide Zuckerberg à obtenir des informations plus rapidement en récupérant pour lui des réponses qu'il devrait normalement passer par des couches de personnes pour obtenir, a déclaré le rapport.

* L'agent d'intelligence artificielle est encore en cours de développement, selon le rapport.

* Un autre outil d'IA appelé Second Brain, qui peut indexer et interroger des documents pour des projets, entre autres, gagne également du terrain en interne, selon le rapport.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Les employés de Meta ont commencé à utiliser des outils d'agents personnels tels que My Claw, qui peuvent accéder aux journaux de discussion et aux fichiers de travail et communiquer avec des collègues ou leurs agents en leur nom, selon le rapport.

* Meta a accéléré ses efforts pour intégrer l'IA dans l'entreprise, notamment en acquérant en décembre la startup chinoise d'intelligence artificielle Manus, qui affirme que son agent d'IA surpasse l'agent DeepResearch d'OpenAI.