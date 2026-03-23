 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le WSJ, Mark Zuckerberg développe un agent d'intelligence artificielle pour l'aider dans ses fonctions de directeur général
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Meta META.O Mark Zuckerberg est en train de construire un agent d'intelligence artificielle pour l'aider à faire son travail, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant une personne familière avec le projet.

* L'agent d'IA aide Zuckerberg à obtenir des informations plus rapidement en récupérant pour lui des réponses qu'il devrait normalement passer par des couches de personnes pour obtenir, a déclaré le rapport.

* L'agent d'intelligence artificielle est encore en cours de développement, selon le rapport.

* Un autre outil d'IA appelé Second Brain, qui peut indexer et interroger des documents pour des projets, entre autres, gagne également du terrain en interne, selon le rapport.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

* Les employés de Meta ont commencé à utiliser des outils d'agents personnels tels que My Claw, qui peuvent accéder aux journaux de discussion et aux fichiers de travail et communiquer avec des collègues ou leurs agents en leur nom, selon le rapport.

* Meta a accéléré ses efforts pour intégrer l'IA dans l'entreprise, notamment en acquérant en décembre la startup chinoise d'intelligence artificielle Manus, qui affirme que son agent d'IA surpasse l'agent DeepResearch d'OpenAI.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

META PLATFORMS
593,6600 USD NASDAQ -2,15%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme passe en cyclomoteur devant des répliques de missiles installées sur un trottoir à Téhéran, le 22 mars 2026 ( AFP / - )
    L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance
    information fournie par AFP 23.03.2026 00:54 

    L'ultimatum posé par Donald Trump à Téhéran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, stratégique pour l'approvisionnement mondial en hydrocarbures, arrive à échéance lundi, au 24e jour de guerre contre l'Iran, Israël se préparant à "encore plusieurs semaines de ... Lire la suite

  • Un homme marche devant une station service à Madrid le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 23.03.2026 00:39 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales dimanche vers 23H30 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans sa quatrième semaine. . Pétrole: en petite hausse lundi Les cours du pétrole ont ouvert en hausse lundi après que les Etats-Unis et ... Lire la suite

  • Le Premier ministre slovène et candidat à la présidentielle Robert Golob s'adresse à ses partisans à Ljubljana, le 22 mars 2026 ( AFP / Jure Makovec )
    Législatives en Slovénie: le Premier ministre Golob revendique la victoire
    information fournie par AFP 23.03.2026 00:37 

    Le Premier ministre slovène Robert Golob a revendiqué la victoire aux élections législatives de dimanche, où son parti a distancé d'une courte tête la formation de l'ancien Premier ministre pro-Trump Janez Jansa. "Puisque nous avons reçu la confiance du peuple, ... Lire la suite

  • Benoît Payan, maire sortant de Marseille et candidat à sa réélection, célèbre sa victoireau 2etour des municipales à Marseille, le 22 mars 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Benoît Payan confortablement élu à Marseille où le RN efface la droite
    information fournie par AFP 23.03.2026 00:23 

    Marseille est "restée unie", a lancé ému son maire sortant Benoît Payan, confortablement élu avec sa liste de gauche hors-LFI distançant le candidat Rassemblement national Franck Allisio, qui de son côté efface totalement la droite classique locale. Selon des estimations ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank