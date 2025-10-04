 Aller au contenu principal
Selon le WSJ, M. Altman, de l'OpenAI, cherche des fonds pour développer l'infrastructure lors de sa tournée en Asie et au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/10/2025 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, s'est lancé dans une initiative mondiale de collecte de fonds couvrant l'Asie de l'Est et le Moyen-Orient, à la recherche de partenaires financiers et industriels pour répondre à la demande de capacité de calcul de l'entreprise, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des sources familières avec les réunions.

Depuis la fin du mois de septembre, M. Altman s'est entretenu à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon avec d'importants fournisseurs tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW , Foxconn, Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS afin de stimuler la production de puces d'IA et d'obtenir des commandes prioritaires pour l'OpenAI, a indiqué le Wall Street Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

