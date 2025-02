Selon le WSJ, le Trian de Nelson Peltz va pousser Solventum à simplifier davantage ses activités

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Trian Fund Management de Nelson Peltzprévoit de pousser Solventum SOLV.N à de nouvelles séparations d'activités suite à la vente de l'unité de filtration de la société pour 4,1 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le fabricant de médicaments à façon Thermo Fisher Scientific

TMO.N a déclaré mardi qu'il achèterait l'activité de purification et de filtration de Solventum pour environ 4,1 milliards de dollars.

Trian a déclaré dans un communiqué mercredi qu'ilconsidérait l' opération comme "une première étape importante dans le parcours de création de valeur de la société" et a ajouté qu'il y avait une opportunité significative de réduction des coûts chez Solventum.

Le fonds spéculatif, qui détient environ 5 % des actions de Solventum et est le plus grand actionnaire actif, a également déclaré qu'il pensait que Solventum "devrait être en mesure d'assurer une croissance organique plus rapide et des marges plus élevées en tant qu'entreprise autonome et ciblée".

En janvier, Trian a indiqué dans une lettre aux actionnaires de Solventum que la société devrait simplifier ses segments afin d'améliorer l'exécution de son activité principale de chirurgie médicale.

Les cessions pourraient accélérer la capacité de Solventum à réduire sa dette et l'aider à allouer des ressources pour les dividendes, les rachats d'actions et les fusions et acquisitions, avait déclaré le fonds de M. Peltz.

Un porte-parole de Solventum a déclaré: "Nous sommes enthousiasmés par les progrès rapides que nous réalisons pour transformer Solventum et nous nous réjouissons de continuer à créer de la valeur pour les actionnaires."