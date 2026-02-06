Selon le WSJ, le ministère de la justice des États-Unis a étendu son champ d'investigation aux pratiques commerciales de Netflix dans le cadre de l'enquête sur les fusions

(Ajout de détails tirés du rapport du WSJ)

Le ministère américain de la Justice enquête pour savoir si Netflix NFLX.O a adopté des tactiques anticoncurrentielles dans le cadre du projet d'acquisition par le géant du streaming des studios et du service de streaming de Warner Discovery WBD.O , a rapporté le Wall Street Journal vendredi.

Dans une assignation civile consultée par le WSJ, le ministère a demandé à une autre société de divertissement de "décrire tout autre comportement d'exclusion de la part de Netflix qui semblerait raisonnablement capable d'asseoir un pouvoir de marché ou de monopole".

Le ministère de la justice examine également l' offre d'acquisition proposée par Paramount PSKY.O , que Warner a demandé à ses actionnaires de rejeter, selon le rapport.

Dans sa citation à comparaître, le ministère a demandé si l'une ou l'autre opération pouvait nuire à la concurrence. Il a également demandé comment les fusions antérieures de studios ou de distributeurs avaient affecté la concurrence pour les talents créatifs et a cherché à obtenir des informations sur la manière dont les contrats avec les talents varient entre les studios, selon le WSJ.

Netflix, Paramount, Warner Bros et le ministère de la justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.