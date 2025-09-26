Selon le WSJ, la FDIC va envoyer des lettres aux banques américaines sur la question de la "débancarisation"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) devrait envoyer des lettres aux grandes banques américaines pour leur demander si elles ont fermé des comptes clients ou refusé des services pour des raisons politiques ou religieuses dès cette semaine, a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant une personne familière avec le dossier.

L'autorité de régulation pourrait demander des informations remontant à plusieurs années, selon le rapport.