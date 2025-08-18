Selon le WSJ, la chaîne câblée MSNBC va changer de nom pour devenir MS NOW avant la scission prévue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 2-3)

La chaîne d'information câblée

MSNBC sera rebaptisée My Source News Opinion World, ou MS NOW, avant la scission prévue de la majeure partie des réseaux câblés de la société mère Comcast NBCUniversal CMCSA.O dans le courant de l'année, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

Comcast va de l'avant avec ses projets de scission de la plupart de ses réseaux câblés, y compris CNBC et USA, dans une nouvelle société appelée Versant , signalant un changement important dans sa stratégie médiatique alors que le streaming prend le dessus.

Lancée en 1996, MSNBC est l'acronyme de Microsoft and National Broadcasting Company, un nom issu de son précédent partenariat avec Microsoft MSFT.O et NBC. Le nom a fait son temps puisque Microsoft s'est retiré de la coentreprise qui détenait MSNBC en 2012.

CNBC conservera son nom, qui signifie à l'origine Consumer News and Business Channel, et travaille sur un nouveau logo, selon le rapport du WSJ.

Comcast n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.