 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 130,00
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon le WSJ, l'investisseur activiste Elliott s'apprête à conclure un accord avec PepsiCo
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus de contexte à partir du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Elliott Management est sur le point de conclure un accord avec PepsiCo

PEP.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les détails de l'accord n'ont pas pu être révélés, selon le rapport.

Elliott a pris une participation d'environ 4 milliards de dollars dans le géant des boissons et des snacks en septembre, et a exhorté PepsiCo à faire remonter le cours de son action, à relancer son activité dans le domaine des sodas et à devenir plus compétitif.

PepsiCo et Elliott Management n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport du WSJ.

Ramon Laguarta, directeur général de PepsiCo, a déclaré en octobre que les relations entre l'entreprise et Elliott avaient été marquées par la collaboration et qu'il était d'accord avec l'investisseur activiste sur la sous-évaluation de l'entreprise.

Laguarta a ajouté à l'époque que bon nombre des idées d'Elliott étaient incluses dans la stratégie actuelle de PepsiCo visant à développer ses activités, mais il n'a pas donné de réponse claire à l'idée de l'investisseur activiste de céder le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de l'entreprise afin de contribuer à l'augmentation des marges.

La société a également nommé un nouveau directeur financier en octobre.

Valeurs associées

PEPSICO
147,3100 USD NASDAQ -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank