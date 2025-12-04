Selon le WSJ, l'investisseur activiste Elliott s'apprête à conclure un accord avec PepsiCo

L'investisseur activiste Elliott Management est sur le point de conclure un accord avec PepsiCo

PEP.O , a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Les détails de l'accord n'ont pas pu être révélés, selon le rapport.

Elliott a pris une participation d'environ 4 milliards de dollars dans le géant des boissons et des snacks en septembre, et a exhorté PepsiCo à faire remonter le cours de son action, à relancer son activité dans le domaine des sodas et à devenir plus compétitif.

PepsiCo et Elliott Management n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport du WSJ.

Ramon Laguarta, directeur général de PepsiCo, a déclaré en octobre que les relations entre l'entreprise et Elliott avaient été marquées par la collaboration et qu'il était d'accord avec l'investisseur activiste sur la sous-évaluation de l'entreprise.

Laguarta a ajouté à l'époque que bon nombre des idées d'Elliott étaient incluses dans la stratégie actuelle de PepsiCo visant à développer ses activités, mais il n'a pas donné de réponse claire à l'idée de l'investisseur activiste de céder le vaste réseau d'embouteillage nord-américain de l'entreprise afin de contribuer à l'augmentation des marges.

La société a également nommé un nouveau directeur financier en octobre.