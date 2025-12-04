Selon le WSJ, l'investisseur activiste Elliott s'apprête à conclure un accord avec PepsiCo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Management est sur le point de conclure un accord avec PepsiCo

PEP.O après avoir pris une participation d'environ 4 milliards de dollars dans le géant des boissons et des snacks en septembre, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.