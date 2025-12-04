 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 131,00
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon le WSJ, l'investisseur activiste Elliott s'apprête à conclure un accord avec PepsiCo
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 19:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Management est sur le point de conclure un accord avec PepsiCo

PEP.O après avoir pris une participation d'environ 4 milliards de dollars dans le géant des boissons et des snacks en septembre, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Valeurs associées

PEPSICO
147,3100 USD NASDAQ -0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank