Selon le WSJ, Goldman Sachs envisage d'exclure la DEI des critères de sélection des candidats au conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails, de contexte et d'historique à partir du paragraphe 2)

Goldman Sachs GS.N se prépare à éliminer la race, l'identité de genre, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs liés à ladiversité des critères utilisés par son conseil d'administration pourévaluer les candidats potentiels, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le sujet.

Depuis son entrée en fonction l'année dernière, le président américain Donald Trump a lancé une vaste campagne contre les pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) tant au sein du gouvernement que dans le secteur privé, alléguant que ces programmes sont discriminatoires.

Plusieurs géants de l'entreprise, dont Morgan Stanley

MS.N et Citi C.N , ont assoupli leurs engagements en matière de diversité sous la pression de l'administration Trump.

La décision de Goldman fait suite à une demande de l'organisation militante conservatrice à but non lucratif National Legal and Policy Center, un petit actionnaire de la banque, indique le rapport du WSJ, ajoutant que le groupe a soumis une proposition en septembre dernier exhortant l'entreprise à supprimer les critères DEI.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du WSJ.

Goldman Sachs a décliné toute demande de commentaire de la part de Reuters.

L'année dernière, la banque de Wall Street a supprimé toute une section "diversité et inclusion" de son rapport annuel, après avoir mis fin à une politique de diversité vieille de quatre ans qui exigeait que les entreprises aient au moins deux membres diversifiés au sein de leur conseil d'administration avant d'être conseillées sur les offres publiques initiales (IPOs).

Le comité de gouvernance du conseil d'administration identifie actuellement les candidats qualifiés sur la base de quatre critères principaux, dont une définition large de la diversité qui couvre les points de vue, les antécédents, l'expérience professionnelle et militaire, ainsi que d'autres considérations démographiques, selon le rapport du WSJ de lundi.

La commission prévoit à présent de supprimer les références à ces facteurs démographiques supplémentaires, notamment la race, l'identité de genre, l'appartenance ethnique et l'orientation sexuelle, selon le rapport.