Selon le WSJ, Ford et BYD sont en pourparlers en vue d'un accord sur les batteries pour véhicules hybrides
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Ford au paragraphe 3 et de l'historique dans l'ensemble de l'article)

Ford F.N est en discussion avec BYD

002594.SZ pour acheter des batteries pour ses modèles hybrides, a rapporté le Wall Street Journal jeudi, à un moment où le constructeur automobile de Detroit fait face à une baisse de la demande pour les véhicules électriques.

Les deux entreprises sont encore en train de discuter de la manière dont l'arrangement fonctionnerait, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

"Nous discutons avec beaucoup d'entreprises à propos de beaucoup de choses", a déclaré Ford dans un communiqué. BYD n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'accord, s'il se concrétise, permettrait à Ford d'accéder à des batteries moins chères et à une technologie avancée de l'un des plus grands fabricants chinois de véhicules électriques.

Cet accord intervient alors que les constructeurs automobiles nord-américains réduisent leur coûteuse campagne en faveur des véhicules électriques après avoir eu du mal à suivre le rythme de leurs rivaux chinois, en perdant des crédits d'impôt et en s'orientant vers des modèles moins chers et des hybrides.

Ford a déclaré en décembre qu'il prendrait une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il mettrait au rebut plusieurs modèles de véhicules électriques.

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,858 USD NYSE +0,16%
