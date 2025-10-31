Selon le WSJ, Buffett va envoyer une lettre à ses enfants et à ses actionnaires et confier sa lettre annuelle à Abel

Warren Buffett publiera une lettre à ses trois enfants et aux actionnaires de Berkshire Hathaway

BRKa.N le 10 novembre, tandis que Greg Abel rédigera la lettre annuelle aux actionnaires de Berkshire en février, après avoir été nommé directeur général, a indiqué jeudi le Wall Street Journal, citant l'assistant de Buffett.

Buffett, 95 ans, quittera son poste de directeur général à la fin de l'année, mais restera président du conseil d'administration.

Abel, 63 ans, est vice-président de Berkshire, mais il a assumé davantage de responsabilités, notamment après que Buffett a annoncé le changement de direction lors de l'assemblée annuelle de Berkshire le 3 mai.

M. Buffett prévoit également de s'asseoir dans le public avec les autres administrateurs, plutôt que sur la scène, lors de l'assemblée de l'année prochaine.

Berkshire n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires vendredi. Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, publiera ses résultats du troisième trimestre samedi.

On ne sait pas encore ce que contiendra la lettre que Buffett adressera le 10 novembre à ses enfants Susie, Howard et Peter, ainsi qu'aux actionnaires.

En novembre 2023 et novembre 2024, M. Buffett a publié des lettres dans lesquelles il abordait la question de la planification successorale et remerciait les États-Unis pour les opportunités qu'ils lui avaient offertes. Il a également annoncé des dons à quatre organisations caritatives familiales.

Howard Buffett devrait devenir président non exécutif de Berkshire.