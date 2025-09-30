Selon le WSJ, Boeing commence à développer le remplacement du 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 4)

Boeing BA.N en est aux premiers stades de développement d'un nouvel avion monocouloir qui remplacerait à terme le 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Au début de l'année, le directeur général Kelly Ortberg a rencontré des représentants de Rolls-Royce Holdings RR.L au Royaume-Uni pour discuter d'un nouveau moteur pour l'avion, selon le rapport.

Le constructeur américain a également conçu le poste de pilotage d'un nouvel avion à fuselage étroit, selon le rapport, qui ajoute que le développement en est encore à la phase de planification initiale et que les décisions finales n'ont pas encore été prises. Le constructeur a déclaré au WSJ que son plan de redressement restait sur la bonne voie, avec pour priorités la livraison d'environ 6 000 avions commerciaux en retard et la certification de modèles déjà annoncés. Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information. Boeing et Rolls-Royce n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le 737 MAX est entré en service en 2017 mais a été cloué au sol dans le monde entier en 2019 après deux accidents mortels qui ont tué 346 personnes.

Les deux incidents ont réduit les bénéfices de Boeing et ont déclenché des poursuites judiciaires, des enquêtes et une enquête criminelle du ministère américain de la Justice. L'administration fédérale de l'aviation a levé l'interdiction de vol en 2020 pendant la pandémie de COVID-19.

Vendredi dernier, la FAA a déclaré qu'elle autoriserait le constructeur d'avions à délivrer des certificats de navigabilité pour certains avions 737 MAX, à partir de cette semaine. Cette autorité avait été révoquée en 2019 à la suite du deuxième accident mortel impliquant ce modèle en Éthiopie.

Cette décision intervient alors que Boeing continue de faire l'objet d'un examen réglementaire.

Début 2024, la FAA a imposé un plafond de production de 38 avions 737 MAX par mois après l'explosion d'un panneau de cabine en plein vol sur un nouveau jet d'Alaska Airlines ALK.N , dont on a découvert par la suite qu'il manquait quatre boulons.

L'incident d'Alaska Airlines a incité le ministère américain de la justice, sous la direction du président de l'époque Joe Biden, à ouvrir une enquête criminelle et à déclarer que Boeing ne respectait pas un accord de poursuite différée conclu en 2021 après que l'entreprise eut trompé la FAA au cours du processus de certification réglementaire du 737 MAX.