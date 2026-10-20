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Selon le WSJ, Anthropic a enregistré une perte nette de plus de 80 milliards de dollars au premier semestre de cette année
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 21:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 3)

La start-up spécialisée dans l'IA Anthropic a enregistré une perte nette de plus de 80 milliards de dollars au premier semestre de cette année, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant un projet de prospectus d'introduction en bourse.

Ce chiffre est à comparer à une perte nette de 13 milliards de dollars enregistrée au cours de la même période l'année précédente, selon l'article.

La grande majorité de cette perte, soit 72 milliards de dollars, résulte de charges comptables liées aux variations de valeur des obligations convertibles et d’autres instruments émis par l’entreprise pour lever des fonds, précise l’article du Journal.

Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

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