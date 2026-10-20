Selon le WSJ, Anthropic a enregistré une perte nette de plus de 80 milliards de dollars au premier semestre 2026

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(Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 4 à 7)

La start-up spécialisée dans l'IA Anthropic a enregistré une perte nette de plus de 80 milliards de dollars au premier semestre de cette année, dont 72 milliardsde dollars de charges comptables, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant un projet de prospectus d'introduction en bourse.

Ce chiffre est à comparer à une perte nette de 13 milliards de dollars enregistrée au cours de la même période l'année précédente, selon l'article. Anthropic n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La grande majorité de la perte nette de cette année, soit 72 milliards de dollars, résulte de charges comptables liées aux variations de valeur des obligations convertibles et d’autres instruments émis par l’entreprise pour lever des fonds, précise l’article du Journal.

Cette information intervient alors que les investisseurs examinent de plus en plus attentivement les finances des entreprises spécialisées dans l’IA, alors que celles-ci investissent massivement dans les puces, les centres de données et la puissance de calcul nécessaires au développement et à l’exploitation de modèles de plus en plus puissants.

Le chiffre d’affaires d’Anthropic au troisième trimestre a progressé de 45 % par rapport au trimestre précédent, pour atteindre 16,8 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière , citant un investisseur ayant assisté à une réunion préalable à l’introduction en bourse avec la direction d’Anthropic à San Francisco.

C’est Reuters qui avait révélé en premier lieu en septembre qu’Anthropic avait enregistré une perte nette de 42 milliards de dollars en 2025 et prévoyait de dépenser 518 milliards de dollars pour ses engagements liés au cloud, au calcul et aux infrastructures dans les années à venir.

Le chiffre d’affaires a été multiplié par 12 en 2025 pour atteindre près de 4,6 milliards de dollars, alors même que la société a enregistré une perte d’exploitation de plus de 8 milliards de dollars, hors dépréciations de divers passifs liés pour l’essentiel à des levées de fonds antérieures, a rapporté Reuters en citant ces documents.