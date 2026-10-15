Selon le Washington Post, Nvidia et Apple ont chacun versé 25 millions de dollars pour la salle de bal de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'un expert du Brennan Center; Lockheed, Palantir et Microsoft cités comme donateurs aux paragraphes 9 et 10)

Nvidia NVDA.O et Apple

AAPL.O se sont chacune engagées à verser 25 millions de dollars pour la salle de bal que le président américain Donald Trump prévoit de faire construire à la Maison Blanche, selon un article publié jeudi par le Washington Post, qui fait état de 333 millions de dollars de dons privés pour ce projet.

La famille Adelson, qui soutient financièrement depuis longtemps Donald Trump et son Parti républicain, s’est également engagée à verser 25 millions de dollars, tout comme le milliardaire Charles Ergen, cofondateur et président de l’opérateur de télécommunications Dish Network, ajoute l’article.

Le président lui-même ne figure pas sur la liste, selon le Post.

Reuters n’a pas vérifié ces informations. La Maison Blanche a déclaré qu’elle ne divulguerait aucune information sur les donateurs, qui , selon le porte-parole Davis Ingle, « représentent un large éventail de grandes entreprises américaines ».

« Les mêmes détracteurs qui invoquent de faux conflits d’intérêts se plaindraient également si les contribuables américains devaient prendre en charge le coût de ces rénovations attendues depuis longtemps », a déclaré M. Ingle à Reuters.

Nvidia a déclaré être fière d’avoir fait un don à une fondation non partisane au service des Américains. “En tant qu’entreprise américaine, notre soutien aux États-Unis est primordial et indépendant de tout intérêt commercial”, a déclaré un porte-parole.

Apple n’a pas souhaité faire de commentaire.

L’ampleur du projet de salle de bal ainsi que la manière dont l’administration gère la collecte de fonds et la divulgation des informations ont suscité des critiques de la part d’organisations de surveillance et d’experts juridiques, qui estiment quecela soulève des questions quant à la transparence, à l’influence des donateurs et au respect des normes éthiques et de contrôle en vigueur depuis longtemps.

“Le secret est un énorme problème”, a déclaré Eric Petry, du Brennan Center for Justice. “Lorsque des personnes ayant des intérêts commerciaux auprès du gouvernement peuvent verser des millions au projet favori du président, et que le public ne peut pas savoir qui donne ni combien, il est impossible de déterminer si elles achètent un accès ou des faveurs.”

Des sous-traitants fédéraux, notamment Lockheed Martin Corp, Microsoft Corp et Palantir Technologies Inc, ont tous versé 10 millions de dollars, a rapporté le Post. Ces entreprises n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Trump avait initialement déclaré que lui-même et de riches donateurs financeraient ce projet estimé à 400 millions de dollars, mais il a par la suite tenté, sans succès, d’obtenir 1 milliard de dollars du Congrès pour la construction d’un bunker souterrain et la mise en place de dispositifs de sécurité visant à renforcer la protection du site.

Le Post a rapporté que “la grande majorité des fonds levés provenait d’entreprises et de particuliers fortunés ayant des intérêts auprès du gouvernement fédéral” et que la moitié du montant total provenait d’entreprises ou de dirigeants de sociétés ayant bénéficié de contrats avec le gouvernement fédéral au cours du second mandat de Trump à la Maison Blanche.

La salle de bal prévue fait partie des nombreux projets que Trump mène dans le cadre de ses efforts pour remodeler Washington par des changements radicaux et unilatéraux que ses adversaires ont contestés devant les tribunaux et qualifiés de prise de pouvoir.

La Cour suprême des États-Unis, dans un arrêt rendu en août à 5 voix contre 4, a autorisé Trump à poursuivre la construction de la salle de bal alors qu’il conteste une décision judiciaire qui suspendrait une grande partie du projet. Dans une opinion dissidente, le président de la Cour suprême, John Roberts, a déclaré que le projet était “probablement illégal”.

La salle de bal, qui, selon Trump, pourra accueillir 1.000 invités, a suscité une vive polémique. Les défenseurs du patrimoine et les opposants affirment que Trump a outrepassé ses pouvoirs en démolissant l’aile Est historique, qui abritait les bureaux de la première dame et la salle de cinéma de la Maison Blanche, afin de faire de la place pour ce bâtiment.

Trump affirme que la salle de bal de la Maison Blanche, dont la superficie prévue est de 90.000 pieds carrés (8.360 mètres carrés), comprendra des abris anti-bombes, des installations médicales, des systèmes de défense contre les drones et les missiles, ainsi que d’autres dispositifs de sécurité. Face aux critiques suscitées par le projet, son administration affirme désormais que cette installation est nécessaire à la sécurité nationale, un argument que le président a également avancé concernant un projet d’arc de triomphe.