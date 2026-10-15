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Selon le Washington Post, Nvidia et Apple ont chacun versé 25 millions de dollars pour la salle de bal de Trump
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 16:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O se sont chacun engagés à verser 25 millions de dollars pour la salle de bal que le président américain Donald Trump prévoit de faire construire à la Maison Blanche, a rapporté jeudi le Washington Post.

La famille Adelson, l'une des plus grandes dynasties de donateurs du Parti républicain, s'est également engagée à verser cette somme, tout comme le milliardaire Charles Ergen, cofondateur et président de l'opérateur de télécommunications Dish Network, ajoute l'article.

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