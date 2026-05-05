Selon le Wall Street Journal, Trump ferait pression sur Makary, de la FDA, pour qu'il autorise les cigarettes électroniques aromatisées

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Le président américain Donald Trump a reproché ce week-end au directeur de la Food and Drug Administration (FDA), Marty Makary, de ne pas avoir agi assez rapidement pour approuver les cigarettes électroniques aromatisées et les produits à base de nicotine, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Trump a sollicité l'avis de ses conseillers au sujet de Makary et de l'importance du vapotage aromatisé pour les jeunes électeurs du mouvement « Make America Great Again » lors d'une série d'appels et de conversations à la Maison Blanche, ajoute l'article, citant ces mêmes sources.

L'article précise que les conseillers ont décrit le commissaire de la FDA comme un problème pour l'administration et ont déclaré à Trump que Makary avait bloqué les efforts du président pour « sauver » le vapotage , une promesse faite par Trump en septembre 2024 sur Truth Social pendant sa campagne présidentielle.

Jusqu’à présent, les régulateurs américains ont évité d’accorder des licences aux cigarettes électroniques aromatisées , et la FDA a déclaré par le passé qu’elle continuerait d’exiger une charge de la preuve importante quant aux avantages pour les fumeurs des arômes de vapotage qui présentent également un fort attrait pour les jeunes, tels que les arômes de fruits ou de bonbons.

Seuls 41 produits de vapotage sont autorisés à la vente à ce jour, tous aromatisés au tabac ou au menthol.

Makary et Trump ont discuté d’un éventuel changement de cap du commissaire de la FDA concernant les cigarettes électroniques aromatisées, bien qu’il ne soit pas clair s’il avait décidé de le faire, a rapporté le WSJ, citant ces personnes.

Toutefois, certaines de ces personnes ont indiqué que M. Makary envisageait de se montrer plus ouvert à l'autorisation des arômes de cigarettes électroniques, ajoute l'article.