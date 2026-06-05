Selon le Wall Street Journal, Morgan Stanley prévoit que le chiffre d'affaires de SpaceX atteindra 3,4 billions de dollars en 2040

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Morgan Stanley au paragraphe 9)

MS.N , Morgan Stanley, prévoit que le chiffre d'affaires de SpaceX pourrait atteindre 3 400 milliards de dollars en 2040, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Le géant de Wall Street prévoit que le chiffre d'affaires de l'activité IA de SpaceX connaîtra une croissance spectaculaire dans les années à venir, selon l'article.

SpaceX, la société d'Elon Musk, a commencé jeudi à rencontrer des investisseurs dans le cadre de sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse. Le fabricant de fusées et de satellites vise à lever 75 milliards de dollars , ce qui constituerait la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Morgan Stanley prévoit que l'activité IA de SpaceX générera environ 190 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030, tandis que le chiffre d'affaires total devrait avoisiner les 330 milliards de dollars cette année-là, selon l'article du WSJ.

En 2025, le chiffre d'affaires de SpaceX a bondi à 18,67 milliards de dollars, contre 14,02 milliards un an plus tôt, mais la société est passée d'un bénéfice de 791 millions de dollars à une perte nette de 4,94 milliards de dollars.

Le segment IA de SpaceX a généré 3,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025.

Par ailleurs, Goldman Sachs GS.N s'attend à ce que le chiffre d'affaires de la division IA de SpaceX grimpe à 322 milliards de dollars d'ici 2030, a rapporté jeudi le Financial Times.

Morgan Stanley figure parmi les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse de SpaceX, aux côtés de Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup et J.P. Morgan.

Un porte-parole de Morgan Stanley a refusé de commenter. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.