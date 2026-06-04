Selon le Wall Street Journal, Meta repousse à plusieurs reprises la sortie d'un nouveau modèle d'IA destiné aux développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, des commentaires et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Meta META.O a reporté à plusieurs reprises ses projets de publication de l'API de son nouveau modèle d'IA Muse Spark aux développeurs et, mardi, aucune date de lancement n'était prévue, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Un porte-parole de Meta a déclaré mercredi à Reuters que l'entreprise testait déjà l'interface de programmation d'application (API) avec certains de ses premiers partenaires et qu'elle prévoyait de la lancer ce mois-ci.

Une API est un type d'interface logicielle qui détermine la manière dont deux systèmes logiciels vont interagir.

“L'API Muse Spark sera bientôt disponible”, a annoncé Alexandr Wang, responsable de l'IA chez Meta, dans un message publié sur X en avril.

Meta a dévoilé Muse Spark en avril comme le premier modèle conçu pour combler l'écart avec ses concurrents. Muse Spark est le premier d’une nouvelle série de modèles créés par les Superintelligence Labs de l’entreprise.

Plus tôt mercredi, Meta a dévoilé un agent IA destiné à aider les entreprises à mener à bien leurs opérations quotidiennes, laissant entrevoir les ambitions de la société de rivaliser avec des concurrents tels qu’OpenAI, Anthropic et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O .