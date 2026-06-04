 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Wall Street Journal, Meta repousse à plusieurs reprises la sortie d'un nouveau modèle d'IA destiné aux développeurs
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 05:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, des commentaires et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Meta META.O a reporté à plusieurs reprises ses projets de publication de l'API de son nouveau modèle d'IA Muse Spark aux développeurs et, mardi, aucune date de lancement n'était prévue, a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Un porte-parole de Meta a déclaré mercredi à Reuters que l'entreprise testait déjà l'interface de programmation d'application (API) avec certains de ses premiers partenaires et qu'elle prévoyait de la lancer ce mois-ci.

Une API est un type d'interface logicielle qui détermine la manière dont deux systèmes logiciels vont interagir.

“L'API Muse Spark sera bientôt disponible”, a annoncé Alexandr Wang, responsable de l'IA chez Meta, dans un message publié sur X en avril.

Meta a dévoilé Muse Spark en avril comme le premier modèle conçu pour combler l'écart avec ses concurrents. Muse Spark est le premier d’une nouvelle série de modèles créés par les Superintelligence Labs de l’entreprise.

Plus tôt mercredi, Meta a dévoilé un agent IA destiné à aider les entreprises à mener à bien leurs opérations quotidiennes, laissant entrevoir les ambitions de la société de rivaliser avec des concurrents tels qu’OpenAI, Anthropic et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O .

Valeurs associées

ALPHABET-A
358,9900 USD NASDAQ -0,79%
META PLATFORMS
622,9800 USD NASDAQ +4,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,94 -0,46%
CAC 40
8 150,42 -0,71%
EUR/USD SPOT
1,1609 +0,08%
Or
4 477,42 +0,97%
TOTALENERGIES
77,58 +1,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank