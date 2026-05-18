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Selon le Wall Street Journal, l'investisseur activiste Elliott renforce sa participation dans Bio-Rad Laboratories, fournisseur d'équipements pour les sciences de la vie
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans Bio-Rad Laboratories BIO.N et prévoit de faire pression sur ce fournisseur d'outils pour les sciences de la vie et de produits de diagnostic afin qu'il relance le cours de son action, qui affiche des performances médiocres, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information du WSJ.

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