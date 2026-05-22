Selon le Wall Street Journal, IMAX envisagerait de se vendre

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L'exploitant de salles de cinéma IMAX

IMAX.N envisage une vente et aurait approché des sociétés du secteur du divertissement en tant qu'acheteurs potentiels, a rapporté jeudi le Wall Street Journal , citant des sources proches du dossier.

* Selon l'article, le processus en est à ses débuts et pourrait ne pas aboutir à un accord.

* IMAX a refusé de répondre à une demande de commentaires de Reuters.

* IMAX est un « acteur extrêmement précieux, que ce soit en tant que société cotée en bourse totalement différenciée ou en tant que filiale d'une plus grande entreprise », avait déclaré le directeur général Rich Gelfond lors de la journée des investisseurs en décembre.

* Pour le premier trimestre clos le 31 mars, l'exploitant de chaînes de cinéma a annoncé une baisse de 6 % de son chiffre d'affaires à 81,4 millions de dollars, mais a dépassé les prévisions des analystes qui tablaient sur 80,28 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La part de marché d'IMAX au box-office national a atteint un record de 5,2 % l'année dernière, contre 4,5 % en 2024, tandis que sa part de marché mondial est passée de 3,1 % à 3,8 %.