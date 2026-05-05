Selon le Wall Street Journal, Berkshire a choisi Charlie Shamieh pour succéder à Ajit Jain à la tête de sa division assurance

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Berkshire Hathaway BRKa.N a choisi Charlie Shamieh, président de Gen Re, pour succéder à Ajit Jain, dirigeant de longue date du secteur de l'assurance, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

M. Shamieh, un vétéran du secteur de l'assurance, devrait prendre la tête des vastes activités d'assurancede Berkshire une fois que M. Jain, âgé de 74 ans, aura pris sa retraite, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information du WSJ.

Berkshire Hathaway n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

M. Jain dirige cette division depuis des décennies et est largement reconnu pour avoir façonné sa stratégie mondiale de réassurance.

Berkshire détient le réassureur Gen Re, dont Shamieh est le président depuis 2018. Auparavant, il a occupé des postes de direction chez AIG.

Cette information intervient plusieurs mois après que le milliardaire Warren Buffett, âgé de 95 ans, a quitté son poste de directeur général du conglomérat, qui couvre les secteurs de l'assurance, des chemins de fer, de l'énergie, de l'industrie et de la distribution.

Le départ à la retraite éventuel de M. Jain a été suivi de près, en particulier après le départ de M. Buffett.

Buffett a précédemment décrit Jain comme un talent "unique" et lui a attribué le mérite d'avoir généré des dizaines de milliards de dollars de valeur pour les actionnaires depuis qu'il a rejoint la société basée à Omaha, dans le Nebraska, en 1986.

Né en Inde, M. Jain a joué un rôle clé dans l'expansion des activités de réassurance de Berkshire, avec une spécialisation dans la tarification des polices à haut risque, telles que celles couvrant les catastrophes naturelles.

Alors que Berkshire a récemment annoncé une amélioration des performances de ses activités d'assurance au premier trimestre, le nouveau directeur général Greg Abel a mis en garde les investisseurs contre les vents contraires liés à la concurrence dans le secteur.