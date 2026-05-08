Selon le Wall Street Journal, Apple et Intel auraient conclu un accord préliminaire concernant la fabrication de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours de Bourse, ajout d'informations contextuelles tout au long de l'article)

Intel INTC.O a conclu un accord préliminaire avec Apple pour fabriquer certaines des puces qui équipent les appareils du fabricant d'iPhone, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, ce qui constitue un coup de pouce majeur pour le fabricant de puces dans sa tentative de relancer son activité de fabrication.

Les deux entreprises ont mené des négociations intensives pendant plus d'un an et ont conclu un accord officiel ces derniers mois, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier.

L'action Intel a prolongé sa hausse pour gagner 15% à l'annonce de cette nouvelle, tandis que l'action Apple AAPL.O a progressé d'environ 1,7% dans l'après-midi.

L'obtention d'un contrat avec Apple assurera à Intel un flux constant de commandes de la part de l'une des plus grandes entreprises mondiales d'électronique grand public, renforçant ainsi à la fois sa réputation et son activité de fabrication, qui a pris du retard sur TSMC ces dernières années.

L'article du Journal indique que le gouvernement américain, devenu l'année dernière le principal actionnaire d'Intel dans le cadre d'un accord avec son directeur général Lip-Bu Tan, a joué un rôle majeur pour amener Apple à la table des négociations.

Selon l'article, on ignore pour quels produits Apple Intel fabriquerait des puces. Apple et la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters; Intel a refusé de s'exprimer.

Pour Apple, un accord avec Intel pourrait signifier une diversification de sa production, lui permettant ainsi de disposer de capacités supplémentaires, alors qu’elle est actuellement tributaire des capacités extrêmement limitées de TSMC 2330.TW .

Lors de la présentation de ses derniers résultats, le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les ventes d'iPhone avaient été freinées par des contraintes d'approvisionnement chez son fabricant sous contrat.

TSMC est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et produit des plaquettes de pointe pour des entreprises d'IA telles que Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O , mais la demande croissante a rendu extrêmement difficile l'obtention de capacités de production de puces.

GRANDE VICTOIRE POUR INTEL

Intel a passé l'année dernière à signer des accords avec le gouvernement américain et à obtenir des investissements du géant des puces d'IA Nvidia et de SoftBank

9984.T , dans le cadre d'une initiative du directeur général Lip-Bu Tan visant à redresser le fabricant de puces.

Le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a rencontré à plusieurs reprises au cours de l'année dernière des hauts responsables d'Apple, dont le directeur général Tim Cook, le patron de SpaceX Elon Musk et le directeur de Nvidia Jensen Huang, pour tenter de les convaincre de s'associer à Intel, selon le rapport du WSJ.

Le mois dernier, M. Musk a déclaré que Tesla utiliserait le procédé de fabrication de nouvelle génération 14A d'Intel pour produire des puces dans le cadre de son projet Terafab, un complexe de puces d'IA de pointe que M. Musk a imaginé à Austin.

Plus tôt cette semaine, Bloomberg News a rapporté qu’Apple avait mené des discussions exploratoires avec Intel et Samsung 005930.KS pour produire les processeurs principaux de ses appareils.