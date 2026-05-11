Selon le Wall Street Journal, Apollo serait en pourparlers pour céder un fonds de crédit privé de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Apollo Global Management APO.N a mené des discussions en vue de vendre MidCap Financial Investment

MFIC.O , sa société de développement commercial cotée en bourse spécialisée dans le crédit privé, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Apollo estime la valeur du fonds, connu sous le nom de MFIC, et de son portefeuille à environ 3 milliards de dollars, ajoute l'article.

Voici quelques détails tirés de l'article:

* MFIC investit dans des prêts accordés par MidCap Financial, la filiale géante d'Apollo qui prête aux entreprises de taille moyenne. MidCap ne perçoit pas de commissions sur les prêts qu'elle vend à MFIC, précise l'article du WSJ.

* Apollo a racheté MidCap en 2013 afin de renforcer sa plateforme de prêts directs.

* Selon l'article, le taux de défaut du fonds a bondi à 5,3 % au premier trimestre, contre 3,9 % en décembre, et la direction a utilisé des liquidités pour racheter des parts cette année, car celles-ci se négociaient avec des décotes importantes par rapport à la valeur liquidative.

* L'acheteur du fonds serait probablement une autre société de développement commercial (BDC), ajoute l'article, précisant que l'acheteur pourrait utiliser des actions de son propre fonds pour acquérir MFIC.

* Apollo et MidCap Financial Investment n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* La nouvelle de cette transaction intervient dans un contexte difficile pour les prêteurs privés américains, également appelés BDC, alors que la baisse de la demande des investisseurs et la pression croissante des rachats continuent de peser sur le secteur.

* L'agence de notation Fitch a déclaré le mois dernier que le secteur des BDC était confronté à des perspectives « en détérioration », car les rachats élevés des investisseurs et les prêts en difficulté supérieurs à la moyenne pourraient limiter la liquidité de certaines BDC.