Selon le TBAC, la frénésie d'emprunt liée à l'IA n'évince pas les bons du Trésor

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* La croissance américaine est en grande partie à l'origine de la hausse des rendements obligataires cette année, selon un groupe officiel de banques et d'investisseurs

* Le comité indique que la demande étrangère pour les titres à revenu fixe américains s'est redressée

* Le TBAC estime qu'un recours accru aux produits dérivés peut soutenir la demande de bons du Trésor en élargissant l'accès au marché

par Karen Brettell

Les emprunts des entreprises pilotés par l’IA n'évince pas la demande de bons du Trésor américain, selon la dernière réunion du Comité consultatif sur les emprunts du Trésor (TBAC), qui a toutefois averti que ce boom du financement n’en était encore qu’à ses débuts.

Le TBAC est un groupe de grandes banques et d’investisseurs qui conseille le Trésor américain sur sa stratégie d’emprunt. De nombreux analystes estiment que les emprunts records des entreprises destinés à financer des investissements dans l’intelligence artificielle ont contribué à déclencher une vague de ventes d’obligations qui, le mois dernier, a propulsé les rendements des bons du Trésor à long terme à leur plus haut niveau depuis 2002.

« Les résultats des adjudications de bons du Trésor ne montrent aucune preuve indiquant que les émissions liées aux technologies prévues pour 2026 aient évincé la demande de bons du Trésor à long terme », a déclaré le comité dans un communiqué publié mercredi à l’occasion du refinancement trimestriel américain. « Dans la mesure où les investissements technologiques influencent les taux, le comité a estimé que cette transmission résultait d’une croissance plus forte plutôt que d’un effet d’éviction. »

Le TBAC a indiqué que la hausse des rendements reflétait principalement la croissance, les anticipations de politique monétaire et les prix de l’énergie. Il a toutefois noté que les émissions massives dans le secteur technologique et l’incertitude quant aux besoins de financement futurs avaient creusé les écarts de rendement dans ce secteur et accru la concurrence pour les capitaux à long terme.

Le comité a également indiqué que la demande des investisseurs étrangers visant à financer le secteur technologique américain avait renforcé le dollar et contribué au resserrement des conditions financières, et que les importantes fenêtres d’émission pouvaient également influencer, à la marge, les concessions accordées par le Trésor et les flux de couverture.

La demande étrangère en titres à revenu fixe américains s’est quant à elle raffermie cette année et l’élargissement de la base d’investisseurs permet d’absorber davantage d’offre, a déclaré le comité. Les ménages et les fonds de retraite privés restent sous-pondérés en obligations, a-t-il précisé, de sorte que même des transferts modestes depuis les liquidités et les actions pourraient absorber une grande partie des emprunts prévus.

Le TBAC s’est également penché sur l’utilisation croissante des dérivés sur titres du Trésor. Depuis la hausse des rendements en 2022, les gestionnaires d’actifs ont multiplié les opérations sur contrats à terme afin d’obtenir une exposition synthétique aux titres du Trésor. Les assureurs et les fonds de pension recourent également davantage aux swaps de taux d’intérêt pour gérer leur duration — une mesure de la sensibilité d’un investissement aux variations des taux d’intérêt.

Cette tendance a suscité des inquiétudes quant à l’augmentation de l’effet de levier, qui pourrait amplifier la volatilité et aggraver une vague de ventes. Le comité a toutefois conclu que « l’expression de la duration par le biais de produits dérivés renforce la demande de bons du Trésor en élargissant l’accès au marché et en augmentant la capacité d’intermédiation ».

Afin de stimuler davantage la demande de bons du Trésor, le comité a recommandé d’assouplir les contraintes pesant sur les bilans bancaires, notamment en exemptant les bons du Trésor des ratios d’endettement. Il a également recommandé d’élargir l’accès au marché des opérations de pension et de réexaminer les obstacles comptables, fiscaux et opérationnels liés à ces opérations.