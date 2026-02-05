Selon le serrurier Assa Abloy, le marché résidentiel américain a atteint un plancher

Le bénéfice du quatrième trimestre diminue comme prévu, la vigueur de la couronne pèse sur les résultats

Les Amériques dépassent les attentes, le secteur non résidentiel est "fort"

Le directeur général estime que le marché résidentiel américain a atteint son niveau le plus bas

Augmentation du dividende plus importante que prévu

(Refonte avec les commentaires du directeur général, les actions et le contexte, et ajout d'un graphique) par Greta Rosen Fondahn

Le suédois Assa Abloy

ASSAb.ST , le plus grand fabricant de serrures au monde, a déclaré jeudi qu'il pensait que le marché résidentiel américain avait atteint son niveau le plus bas, ce qui a fait grimper ses actions, même si une couronne plus forte a pesé sur les bénéfices du quatrième trimestre.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2,5% à1000 GMT, portant leur hausse depuis le début de l'année à 8%, après que le directeur général Nico Delvaux ait déclaré que, bien que le marché résidentiel américain reste difficile, "nous croyons définitivement" qu'il a "atteint son niveau le plus bas".

Assa Abloy, qui réalise environ la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis, a été touchée par les coûts élevés des emprunts et des matériaux qui ont entravé la construction de logements .

Le bénéfice d'exploitation a chuté à 6,46 milliards de couronnes (718,1 millions de dollars) au cours du trimestre, contre 6,58 milliards un an plus tôt, sur une croissance organique des ventes de 4%. Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient en moyenne à 6,47 milliards de couronnes.

Les ventes globales ont baissé de 3 %, les effets de change ayant eu un impact négatif de 10 % en raison d'une couronne plus forte.

LES AMÉRIQUES MEILLEURES QUE PRÉVUES

Nico Delvaux a décrit l'année 2025 comme un "environnement de marché difficile marqué par des tarifs douaniers, des taux d'intérêt élevés et une incertitude géopolitique accrue".

Bien qu'il ne prévoie pas de reprise à court terme dans les nouvelles constructions aux États-Unis, il s'est dit "un peu plus positif" quant à une reprise de l'activité "enlèvement et remplacement". Il a ajouté que le segment non résidentiel en Amérique du Nord était solide.

Les ventes trimestrielles ont augmenté de 5 % sur le plan organique dans la division Amériques, ce que les analystes de JPMorgan ont qualifié de positif "surprenant".

La société a fait état d'une forte croissance des ventes dans les pays nordiques et en Europe centrale, tandis que le marché résidentiel en Chine est resté "très faible" au cours du trimestre.

Assa Abloy, qui est en concurrence avec Allegion ALLE.N et Dormakaba DOKA.S , a proposé un dividende de 6,40 couronnes par action pour 2025, en hausse par rapport aux 5,90 couronnes de l'année précédente et par rapport aux 6,19 couronnes attendues.

(1 $ = 8,9957 couronnes suédoises)