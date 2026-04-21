Selon le quotidien espagnol Expansion, Estee Lauder fait appel à JP Morgan pour financer l'offre de rachat de Puig

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Le géant américain des cosmétiques Estee Lauder EL.N a chargé J.P. Morgan JPM.N de structurer un montage financier d'environ 5 milliards d'euros (5,89 milliards de dollars) pour son offre publique d'achat sur la société espagnole Puig PUIGb.MC , ont indiqué des sources au journal espagnol Expansion.

Le mois dernier, Puig et Estee Lauder ont déclaré qu'ils étudiaient la possibilité d'un accord qui créerait le plus grand acteur mondial de la beauté haut de gamme, avec des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier et Clinique sous un même toit.

Estee Lauder n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

(1 dollar = 0,8489 euro)