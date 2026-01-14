 Aller au contenu principal
Selon le patron de Nvidia, le marché de l'IA est entré dans une « logique industrielle »
information fournie par Investir 14/01/2026 à 13:00

Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)

Jensen Huang, cofondateur et dirigeant du concepteur de processeurs graphiques, a profité du CES de Las Vegas (Nevada) pour livrer ses derniers commentaires à propos du marché de l'intelligence artificielle. Il a aussi confirmé la mise en production de puces basées sur la nouvelle architecture du groupe, Rubin, en vue d'une commercialisation fin 2026.

La grand-messe annuelle des entreprises technologiques, le Consumer Electronics Show (CES), s'est tenue du 6 au 9janvier. Le patron de Nvidia , Jensen Huang, y a détaillé la feuille de route de son entreprise pour l'année à venir… et, comme ces dernières années, livré ses commentaires à propos du marché de l'intelligence artificielle. Selon lui, celui-ci est entré dans une«logique industrielle».

Critère de compétitivité

Cette technologie, devenue selon lui un critère de compétitivité, devrait plus bénéficier aux acteurs qui investissent sur le long terme qu'à ceux qui innovent vite. Justifiant ainsi les lourds investissements dans la R&D et le déploiement d'infrastructures, le dirigeant veut déconstruire l'idée d'une bulle spéculative, redoutée par les marchés.

Pour accompagner ce mouvement et conserver son avance technologique, Nvidia avance au pas de charge. Jensen Huang a confirmé lors de sa prise de parole que la nouvelle architecture de processeurs graphiques, nommée Rubin, est entrée en production en vue d'une commercialisation au second semestre de cette année. Le gain de performances devrait être notable par rapport à l'actuelle génération, Blackwell, avec des capacités d'inférence (la manière dont le modèle d'IA répond une fois entraîné) cinq fois plus élevées.

Les dépenses d'investissement des opérateurs de centres de données restent soutenues, malgré le risque d'endettement. Nous conservons une approche spéculative, alors que le ralentissement de la croissance sur une base de comparaison annuelle est susceptible de décevoir les marchés. Objectif: 250 dollars.

Retrouvez cet article sur investir.fr

Valeurs associées

NVIDIA
183,1400 USD NASDAQ -1,44%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 14/01/2026 à 13:00:00.

