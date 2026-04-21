Selon le Nikkei, une autre unité de Prudential Financial Japan fait l'objet d'une enquête sur des cas présumés de mauvaise conduite

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Une deuxième unité japonaise de l'assureur américain Prudential Financial PRU.N est soupçonnée de plusieurs cas de mauvaise conduite de la part d'anciens employés, a rapporté Nikkei Asia mercredi.

Des dizaines de cas sont apparus au cours d'une enquête sur Gibraltar Life Insurance, où d'anciens employés sont soupçonnés d'avoir mal géré des fonds de clients, a ajouté Nikkei, citant des sources anonymes.

Cette affaire fait suite au rapport de la filiale japonaise d'assurance-vie de Prudential Financial, publié en mars , selon lequel certains employés affectés à des agences sous contrat avaient retiré de manière inappropriée des informations opérationnelles et les avaient partagées avec d'autres employés.

Le rapport ajoute que certains des cas de la deuxième unité sont similaires à un autre scandale de Prudential Life datant de janvier , qui impliquait des investissements fictifs et d'autres formes de détournement.

"À l'heure actuelle, les cas à Gibraltar sont des incidents présumés qui doivent encore être confirmés", a déclaré Nikkei, ajoutant que le comité de compensation examinera chaque cas pour déterminer si une restitution est nécessaire et le montant approprié.