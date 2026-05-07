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Selon le Nikkei, SoftBank serait en pourparlers avec Nvidia pour développer ses propres serveurs d'IA
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe japonais SoftBank Corp 9434.T a entamé des discussions avec le géant américain des puces électroniques Nvidia et le fabricant taïwanais Foxconn, alors que le conglomérat étudie la possibilité de construire ses propres serveurs d'intelligence artificielle, a rapporté vendredi le journal Nikkei.

SoftBank envisage de lancer la conception et l'assemblage des composants d'ici la fin de la décennie, a ajouté le Nikkei.

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