Selon le Nikkei, les grandes banques japonaises devraient avoir accès à Mythos d'Anthropic dès ce mois-ci

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge

Les trois plus grandes banques japonaises devraient avoir accès à Mythos, le modèle d'intelligence artificielle développé par Anthropic, dès la fin du mois de mai, a rapporté mercredi le quotidien économique Nikkei.

Les divisions bancaires de Mitsubishi UFJ Financial Group

8306.T , Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T et Mizuho Financial Group 8411.T auraient été informées de cette décision par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent lors d'une réunion au Japon mardi, a indiqué le Nikkei.

* Ce serait la première fois qu'une entreprise japonaise se verrait accorder l'accès à Mythos, précise le Nikkei.

* Mythos est conçu pour des tâches défensives en matière de cybersécurité, mais ses capacités ont suscité des craintes quant à la menace qu'il représente pour la sécurité des logiciels traditionnels, Anthropic ayant déclaré qu'un aperçu avait révélé de nombreuses vulnérabilités majeures affectant tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web.

* Mardi, la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a rencontré Bessent et a déclaré par la suite que le Japon mettrait en place cette semaine un groupe de travail public-privé afin d'aborder les risques de cybersécurité que Mythos fait peser sur le système financier japonais.

* La première réunion du groupe devrait avoir lieu jeudi.