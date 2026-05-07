Selon le Nikkei, le groupe japonais SoftBank étudie la possibilité de développer ses propres serveurs d'IA en collaboration avec Nvidia et Foxconn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails et de contexte aux paragraphes 2 à 5)

SoftBank Corp 9434.T a entamé des discussions avec le géant américain des puces Nvidia NVDA.O et le fabricant sous contrat taïwanais Foxconn 2317.TW alorsqu'il envisage de construiredes serveurs d'intelligence artificielle «made in Japan », a rapporté vendredi le journal Nikkei.

L'opérateur de télécommunications japonais souhaite mettre en place un système de production en assemblant dans un premier temps des composants provenant de fournisseurs externes d'ici la fin de la décennie, avant de prendre en charge l'ensemble du processus de fabrication des serveurs, a ajouté le Nikkei.

L'unité se concentrera sur des serveurs haute performance capables de faire fonctionner des processeurs graphiques avancés à grande vitesse, précise également l'article.

Ce projet s'inscrira dans le cadre du plan de gestion à moyen terme de SoftBank, qui, selon le Nikkei, pourrait être annoncé dès lundi.

Cette initiative intervient après que le groupe SoftBank, dirigé par Masayoshi Son, a injecté jusqu'à présent plus de 30 milliards de dollars dans OpenAI, pour une participation d'environ 11 %, dans le cadre d'un pari « tout ou rien » visant à s'imposer comme le vainqueur dans la bataille entre les développeurs de grands modèles linguistiques.