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Selon le New York Times, OpenAI serait enclin à attendre l'année prochaine pour son introduction en bourse
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 23:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe à la lumière d'un article du New York Times sur l'introduction en bourse)

OpenAI envisage de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine, a rapporté jeudi le New York Times, citant trois personnes impliquées dans les délibérations de l’entreprise.

La start-up spécialisée dans l’IA, qui a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, vise une valorisation pouvant atteindre 1.000 milliards de dollars, a rapporté Reuters, ajoutant que la directrice financière, Sarah Friar, avait indiqué à certains collaborateurs que la société visait une cotation en 2027 .

Les conseillers d’OpenAI ont présenté aux dirigeants de l’entreprise deux options: attendre 2027 pour entrer en bourse avec une valorisation de 1.000 milliards de dollars, ou revoir à la baisse la valorisation visée pour une introduction plus rapide, a indiqué le NYT. Le directeur général Sam Altman a répondu que toute modification de la valorisation d’un 1.000 milliards de dollars était hors de question.

Par ailleurs, l’administration du président américain Donald Trump a demandé à OpenAI d’échelonner la sortie de son nouveau modèle pour des raisons de sécurité, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Sam Altman a indiqué à son personnel que l’entreprise lancerait son dernier modèle, GPT 5.6, dans le cadre d’un accès limité réservé à certains partenaires, le gouvernement "approuvant l’accès client par client pendant cette période de prévisualisation", selon The Information, qui avait déjà fait état de cette évolution.

Ce déploiement échelonné a été décidé à la demande du Bureau du directeur national de la cybersécurité et du Bureau de la politique scientifique et technologique, selon The Information.

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