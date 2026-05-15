Selon le jury, Exxon Mobil n'est pas responsable envers ses investisseurs concernant ses actifs liés aux sables bitumineux et au gaz au Canada

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Mercredi, un jury texan a déclaré Exxon Mobil XOM.N non responsable des accusations selon lesquelles la société aurait trompé les investisseurs par le biais d'informations relatives à ses activités liées aux sables bitumineux canadiens et au gaz des Rocheuses.

• Le procès de 2016 reprochait à Exxon d'avoir dissimulé les pertes financières de ses activités liées au bitume au Canada, de ne pas avoir correctement intégré les hypothèses relatives aux coûts du carbone dans l'évaluation de ses réserves, et d'avoir retardé la comptabilisation des charges de dépréciation liées aux actifs de gaz sec des Rocheuses.

• Les investisseurs ayant acquis des actions ordinaires d'Exxon entre le 24 février 2016 et le 28 octobre 2016 n'ont pas réussi à prouver que la société les avait induits en erreur, selon le verdict du jury déposé auprès du tribunal fédéral de Dallas.

• Les investisseurs ont déclaré avoir acheté des actions Exxon à des prix artificiellement gonflés, car la société avait dissimulé des informations importantes concernant l'évaluation de ses réserves et ses pratiques comptables.