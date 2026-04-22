Selon le FT, le groupe dirigé par CVC Capital s'impose comme le chef de file de l'opération sur les retraites de Standard Life

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Un consortium mené par CVC Capital Partners CVC.AS et Prudential Financial PRU.N s'est imposé comme l'un des principaux candidats à l'acquisition d'une participation de plus d'un milliard de livres (1,35 milliard de dollars) dans l'activité de transfert des risques liés aux pensions de Standard Life SDLF.L (PRT), a indiqué le Financial Times mercredi.

* Standard Life présente cette coentreprise comme un moyen de concurrencer les groupes privés nord-américains tels qu'Apollo et Brookfield, selon le Financial Times.

* PRT prend en charge les engagements de retraite des entreprises qui cherchent à se décharger de leurs régimes de retraite. Il est devenu l'un des principaux moteurs de croissance du secteur de l'assurance.

* Un accord, s'il est conclu, pourrait intervenir dès la fin du mois prochain, selon le rapport.

* CVC Capital Partners s'est refusé à tout commentaire, tandis que Standard Life n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

* Le 16 mars, Standard Life a annoncé une hausse plus importante que prévu de son bénéfice annuel, mais une baisse significative de sa valeur comptable et la prudence des investisseurs face au ralentissement du marché des rentes en gros ont fait chuter les actions de la société de 3,2 %.

* "Nous pensons que (transferts de risques de pension) se traduiront par 40 à 60 milliards de livres de transferts de risques de pension par an, bien que 2025 ait été une année lente", a déclaré Nicolaos Nicandrou, directeur financier de Standard Life, à Reuters le mois dernier.

(1 $ = 0,7402 livre)