Selon le FT, Blue Owl a poussé la banque britannique à l'insolvabilité en raison de préoccupations concernant des divergences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société américaine de crédit privé Blue Owl OWL.N a placé la banque hypothécaire londonienne Century Capital sous administration judiciaire après avoir découvert que le groupe britannique avait licencié un directeur en raison de divergences financières , a rapporté le Financial Times mardi.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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