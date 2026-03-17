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Selon le FT, Blue Owl a poussé la banque britannique à l'insolvabilité en raison de préoccupations concernant des divergences
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 06:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de crédit privé Blue Owl OWL.N a placé la banque hypothécaire londonienne Century Capital sous administration judiciaire après avoir découvert que le groupe britannique avait licencié un directeur en raison de divergences financières , a rapporté le Financial Times mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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