Selon le Financial Times, Trian, la société de Peltz, cherche à lever des fonds pour son offre de rachat de Wendy's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action Wendy's bondit d'environ 14 %

* Trian serait en pourparlers avec des investisseurs du Moyen-Orient pour le financement du rachat, selon un rapport

* Peltz et Trian ont augmenté leurs participations dans Wendy's - déclaration de février

* Wendy's se négocie à une valorisation inférieure à celle de ses concurrents tels que McDonald's et Yum Brands

(Mise à jour des cours de l'action, ajout de détails aux paragraphes 7 et 8, commentaire d'un analyste au paragraphe 8)

Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, cherche à obtenir le soutien d'investisseurs en vue d'une offre potentielle visant à retirer de la cote la chaîne de restauration rapide Wendy's

WEN.O , a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches desdiscussions.

L'action de Wendy's, dont la capitalisation boursière s'élève à 1,3 milliard de dollars, a bondi d'environ 14 % en début de séance.

Ces négociations interviennent alors que deux des chaînes de pizzerias les plus populaires des États-Unis – Papa John's

PZZA.O et Pizza Hut YUM.N , filiale de Yum Brands – sont sur le point d'être vendues à de nouveaux propriétaires, la concurrence acharnée, la hausse des coûts des matières premières et le recul de la demande des consommateurs ayant pesé sur leurs performances.

Trian a eu des discussions avec des investisseurs extérieurs, notamment au Moyen-Orient, au sujet du financement d'un rachat de Wendy's, selon le rapport, que Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement.

Wendy's et Trian n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

M. Peltz avait envisagé une offre de rachat potentielle de la chaîne de hamburgers en 2022. En février, il avait déclaré que l'action Wendy's était sous-évaluée et qu'il avait discuté avec des sources de financement potentielles au sujet d'opérations possibles, notamment une acquisition ou d'autres transactions majeures.

L'action est en baisse depuis quatre années consécutives et a chuté de près de 19 % depuis le début de l'année, s'échangeant avec une décote par rapport à ses pairs. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel de Wendy's pour les 12 prochains mois, un indicateur courant pour évaluer les actions, s'élevait à 11,17, contre 21,27 pour Yum Brands (propriétaire de KFC), 20,34 pour McDonald's MCD.N et 18,60 pour Restaurant Brands International

QSR.N , propriétaire de Burger King.

« Il ne fait aucun doute que les marges de Wendy's et du secteur de la restauration rapide ont été soumises à une forte pression ces derniers temps, les coûts des intrants ayant considérablement fluctué au cours de l'année écoulée », a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

Une privatisation pourrait potentiellement aider Wendy's à redresser la barre, a-t-il ajouté.

Bien qu'elle ait dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le premier trimestre, la société basée à Dublin, dans l'Ohio – qui comptait plus de 7 000 restaurants dans le monde au 28 décembre 2025 – a annoncé la semaine dernière une cinquième baisse trimestrielle consécutive de ses ventes à périmètre constant aux États-Unis.

Les chaînes de restauration rapide sont confrontées à une faiblesse prolongée des ventes sur des marchés majeurs comme les États-Unis, la hausse du coût de la vie et la détérioration des conditions d'emploi freinant la propension des consommateurs à manger à l'extérieur.

M. Peltz détient une participation de 16,24 % dans Wendy's – contre 16,09 % en juillet de l'année dernière – et la participation de Trian est passée de 7,78 % en juillet 2025 à 7,85 %, selon un document déposé en février.

Wendy's avait alors déclaré que son conseil d'administration examinerait toute proposition de Trian Partners conformément à ses obligations fiduciaires. La société avait indiqué qu'elle avançait rapidement dans ses plans de redressement visant à améliorer ses activités aux États-Unis tout en se développant à l'international.