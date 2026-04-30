Selon le Financial Times, SoftBank prévoit d'introduire en Bourse une nouvelle entreprise spécialisée dans l'IA et la robotique aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la date: 30 avril)

Le groupe SoftBank 9984.T prévoit de créer et de coter aux États-Unis une société spécialisée dans l'intelligence artificielle et la robotique, baptisée Roze, qui sera impliquée dans la construction de centres de données, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Roze pourrait être cotée dès cette année, et les dirigeants de SoftBank visent une valorisation d'environ 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, a indiqué le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.