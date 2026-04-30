 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon le Financial Times, SoftBank prévoit d'introduire en bourse la société d'IA et de robotique Roze aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 02:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le rapport tout au long du texte)

Le groupe japonais SoftBank 9984.T prévoit de créer et de coter aux États-Unis une société spécialisée dans l'IA et la robotique, baptisée Roze, qui sera impliquée dans la construction de centres de données, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Roze pourrait être cotée dès cette année, et les dirigeants de SoftBank visent une valorisation de 100 milliards de dollars, a rapporté le journal.

SoftBank n'a pas souhaité faire de commentaires lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le fondateur et directeur général Masayoshi Son souhaite introduire l'entreprise en bourse afin de compenser ses engagements, notamment ses promesses envers OpenAI, le créateur de ChatGPT, a rapporté le FT.

OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters . L'entreprise fait face à une concurrence croissante de la part de rivaux, notamment Anthropic.

SoftBank mène le financement du projet Stargate visant à développer des centres de données aux États-Unis. Parmi ses autres investissements figurent l'activité robotique d'ABB

ABBN.S et la société d'investissement dans les infrastructures numériques DigitalBridge DBRG.N .

Valeurs associées

ABB
76,680 CHF Swiss EBS Stocks +0,34%
DIGITALBR RG-A
15,545 USD NYSE -0,19%
SOFTBANK GROUP
27,845 EUR Tradegate +2,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 30.04.2026 06:06 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * SOCIETE ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'exprime depuis la Maison Blanche, le 23 avril 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump dit envisager une réduction des forces armées américaines en Allemagne
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:20 

    Donald Trump a déclaré mercredi qu'il envisageait une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, après des propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. "Les Etats-Unis étudient et examinent actuellement ... Lire la suite

  • Un grand écran affiche le logo de Samsung dans une gare de Séoul, le 30 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )
    Samsung voit son bénéfice net trimestriel multiplié par six grâce à l'IA
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:14 

    Le géant sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi avoir multiplié par six son bénéfice net sur un an et enregistré un chiffre d'affaires record au premier trimestre 2026, grâce à l'intelligence artificielle (IA). Samsung s'est imposé comme un acteur clé, ... Lire la suite

  • Des bateaux d'une flotille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza quittent le port Vell de Barcelone en Espagne, le 12 avril 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
    information fournie par AFP 30.04.2026 05:13 

    Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank