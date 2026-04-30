Selon le Financial Times, SoftBank prévoit d'introduire en bourse la société d'IA et de robotique Roze aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le rapport tout au long du texte)

Le groupe japonais SoftBank 9984.T prévoit de créer et de coter aux États-Unis une société spécialisée dans l'IA et la robotique, baptisée Roze, qui sera impliquée dans la construction de centres de données, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Roze pourrait être cotée dès cette année, et les dirigeants de SoftBank visent une valorisation de 100 milliards de dollars, a rapporté le journal.

SoftBank n'a pas souhaité faire de commentaires lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le fondateur et directeur général Masayoshi Son souhaite introduire l'entreprise en bourse afin de compenser ses engagements, notamment ses promesses envers OpenAI, le créateur de ChatGPT, a rapporté le FT.

OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters . L'entreprise fait face à une concurrence croissante de la part de rivaux, notamment Anthropic.

SoftBank mène le financement du projet Stargate visant à développer des centres de données aux États-Unis. Parmi ses autres investissements figurent l'activité robotique d'ABB

ABBN.S et la société d'investissement dans les infrastructures numériques DigitalBridge DBRG.N .