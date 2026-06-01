Selon le Financial Times, Prosus envisagerait d'augmenter sa participation dans Delivery Hero afin de contrecarrer le rachat par Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Delivery Hero au paragraphe 2)

Prosus PRX.AS envisage d'augmenter sa participation dans Delivery Hero DHER.DE et a discuté avec d'autres investisseurs du prix auquel ils seraient prêts à vendre leurs actions à l'investisseur technologique néerlandais, a rapporté lundi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Delivery Hero a refusé de commenter, tandis que Prosus n'a pas immédiatement répondu à une demande à ce sujet.

Cette initiative vise à contrecarrer une tentative de rachat de la société allemande Delivery Hero par Uber UBER.N , a indiqué le FT. Prosus détient une participation de 16,83% dans la société de livraison de repas basée à Berlin, selon les données de LSEG.